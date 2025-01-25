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        Haberler Müzik Thomas Anders, İstanbul'da sahne alacak

        Thomas Anders, İstanbul'da sahne alacak

        Dünya çapında tanınan 61 yaşındaki Alman şarkıcı Thomas Anders, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:33
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        İstanbul'da sahne alacak
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        Yaklaşık 40 yıllık müzik kariyerinde birçok başarıya sahip Thomas Anders, 22 Mart'ta Ora Arena'da konser verecek.

        Anders, konserde Modern Talking'in unutulmaz şarkılarıyla, "You're My Heart", "You're My Soul", "Cheri Cheri Lady" ve "Brother Louie" adlı hit parçalarını seslendirecek.

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