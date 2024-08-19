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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: İyi bir oyun sergiledik ve galibiyetten mutluyuz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: İyi bir oyun sergiledik ve galibiyetten mutluyuz

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir oyun sergiledik ve galibiyetten mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 01:16 Güncelleme: 19.08.2024 - 01:16
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        "İyi oynadık ve kazandık, mutluyuz"
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

        "İYİ BİR OYUN SERGİLEDİK VE GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLUYUZ"

        İyi oyun sergileyerek galibiyeti hak ettiklerini dile getiren Thomas, “Almış olduğumuz galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Uzun bir aradan sonra ilk deplasmandan galibiyetle ayrılmak güzel. Beşiktaş karşısında iyi bir oyun sergilemiştik. Onun aynısını bu maçta da göstermeye çalıştık. İlk 20 dakikada istediğimizi gösteremedik. Rakip bu arada pozisyonlar bulmaya çalıştı. Sonra bir su molası oldu. O arada oyuncularıma ne yapmaları gerektiğini tekrar hatırlattım. Sonrası çok daha iyi geçti. Bazı pozisyonlara girdik. İkinci yarıda da pozisyonlara girdik ve iyi bir oyun sergiledik. Rakipten daha iyi bir oyun sergiledik ancak 2. golü atmayı unuttuk. Maçın geneli ile alakalı ve galibiyetten dolayı mutluyuz” diye konuştu.

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