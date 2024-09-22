Thomas Reis: Ligde kalma adına çok önemli 3 puan aldık

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Samsunspor, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup etti.

"LİGDE KALMA ADINA ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Kazanmış olduğumuzdan ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bir haftada oynamış olduğumuz üçüncü karşılaşmaydı. Başakşehir karşısında çarşamba günü oynamış olduğumuz maçta takım çok fazla efor sarf etti. Bugün de ilk yarıda çok sarf ettiğimiz için yorgunlukların görüldüğü belli oldu. İkinci yarıya başladıktan sonra daha iyi bir performans gösterdik. Zaten ikinci yarının hemen başında da golü bulma fırsatımız oldu. Defansif anlamda çok iyi işler yaptık. Takım olarak birbirimiz için çalıştık. Tabii şanslı olduğumuz bazı pozisyonlar da vardı. Ligde kalma adına çok önemli 3 puan aldık” ifadelerini kullandı.