Thomas Reis'ten galibiyet sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor deplasman karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu kaydederek, "Öncelikle 3 puan aldığımız ve galibiyetle ayrıldığımız için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok zor bir maç olacağını söylemiştim. Rakibimizin ligde kalma adına her puana ihtiyaca olduğunu biliyorduk. İlk yarının ilk dakikalarında iyi bir performans gösterdik ve hemen golü bulduk. Golden sonra istemediğimiz bir performans göstermeye başladık ancak maçın geri kalan kısmında iyi savunma yaptık. Çok iyi savaştık. Kayseri'de elinden geleni yapmaya çalıştı. Son dakikaya kadar baskı kurmaya çalıştı. Girdikleri son pozisyonda golü atabilirlerdi. Biz galibiyetle ayrılan takım olduk. 36 puana ulaştık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.