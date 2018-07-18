Thor Akureyri - Haukar maçı öncesi rakamlar

Thor Akureyri ve Haukar, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 23 puanlı Thor Akureyri 4. sırada bulunuyor, Haukar 13 puana sahip ve 8. sırada. Thor Akureyri, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Haukar, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 572 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Thor Akureyri kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Haukar sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Thor Akureyri önceki hafta Leiknir Faskrudsfjordur mücadelesinde 0-3 kazandı.

Haukar ise Selfoss karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Thor Akureyri, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Thor Akureyri, kendi sahasında 8 gol attı, 8 gol yedi.

Haukar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Haukar, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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