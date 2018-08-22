Thor Akureyri - Magni karşılaşma önü

Thor Akureyri ve Magni, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 33 puanlı Thor Akureyri 3. sırada bulunuyor, Magni 12 puana sahip ve 12. sırada. Thor Akureyri son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Magni, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 594 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Thor Akureyri kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Magni sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Thor Akureyri önceki hafta Völsungur mücadelesinde 4-0 kazandı.

Magni ise Thor Akureyri maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Thor Akureyri, 20 gol attı ve 11 gol yedi.

Magni ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Magni, 8 gol atarken 28 gol yedi.

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