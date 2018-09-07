Thor Akureyri - Selfoss karşılaşma önü

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Thor Akureyri, 07 Eylül 2018 Cuma günü Selfoss takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:30. 34 puanlı Thor Akureyri 5. sırada bulunuyor, Selfoss 15 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Thor Akureyri, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Selfoss, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 242. İddaa'da Thor Akureyri kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Selfoss kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Thor Akureyri önceki hafta Selfoss mücadelesinde 0-2 yenildi.

Selfoss ise Thor Akureyri maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Thor Akureyri, 21 gol attı ve 12 gol yedi.

Selfoss, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Selfoss, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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