Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Twitter rakibi Threads kullanıma girdi! Threads ne demek, ne anlama geliyor?

        Threads ne demek, ne anlama gelir araştırmaları hız kazandı. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının sahibi olan Meta, Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip olarak Threads uygulamasını geliştirdi. 100'den fazla ülkede kullanıma giren Threads'ın anlamı merak konusu oldu. İşte Threads uygulamasının anlamına ilişkin detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 17:08
        1

        Twitter uygulamasına rakip olarak Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Threads uygulaması kullanıma girdi. Aralarında ünlü isimler ve markaların da yer aldığı Threads platformuna ilk yedi saatte 10 milyon kişi kayıt yaptı. Gelişmelerin ardından "Threads ne demek, ne anlama geliyor?" araştırmaları hız kazandı. İşte Instagram Threads Türkçe anlamı hakkında merak edilenler...

        2

        6 TEMMUZ'DA PİYASAYA SÜRÜLDÜ!

        Apple Store'da yerini alan Threads uygulaması, 6 Temmuz itibariyle piyasaya sürüldü.

        3

        THREADS NEDİR, NE DEMEK?

        Mikro blog sitesi Twitter'a rakip olarak ortaya çıktı. Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının sahibi Mark Zuckerberg, Twitter'a rakip olacak Threads sitesini kullanıma açtı. 

        4

        THREADS TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

        Threads kelimesi Türkçe'de iş parçacığı anlamına geliyor. İş parçacığı (İng. İngilizce: thread), bilgisayar biliminde, bir işin eş zamanlı olarak işlenen her bir bölümüdür. İş parçacığı ve işlem arasındaki fark bir işletim sisteminden diğerine değişmekle birlikte genel olarak iş parçacığının oluşturuluşu ve kaynakların paylaşılmasıdır.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
        Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
        Şoke eden olay! Çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı
        Şoke eden olay! Çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı
        Real Madrid, Arda Güler'i böyle açıkladı!
        Real Madrid, Arda Güler'i böyle açıkladı!
        "Yol verme" kavgasında 16 yaşındaki çocuk öldürdü
        "Yol verme" kavgasında 16 yaşındaki çocuk öldürdü
        Arda'dan duygusal veda
        Arda'dan duygusal veda
        Galerici cinayetinde katil muhasebeci çıktı
        Galerici cinayetinde katil muhasebeci çıktı
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Dikkat çeken araştırma! Beyin hacmini küçültebilir
        Dikkat çeken araştırma! Beyin hacmini küçültebilir
        Cinsel istismar suçlamasında zaman aşımı kararı!
        Cinsel istismar suçlamasında zaman aşımı kararı!
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Plajlardaki bayraklara dikkat! Ne anlama geliyor?
        Plajlardaki bayraklara dikkat! Ne anlama geliyor?
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı