Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Threads kullanırken bilmeniz gereken 8 önemli detay! Hesabınız silinmeden kapatın!

        Threads yayına girdiğinden beri kullanıcıların aklında uygulamaya dair soru işaretli belirmeye başladı. Threads'i silmek isteyen kullanıcıların Instagram hesaplarının da silindiği görüldü. Ancak Instagram hesabınız silinmeden Threads hesabınızı kapatmak mümkün. Ayrıca Threads'i daha verimli kullanmak istiyorsanız bilmeniz gereken 8 soruyu sizler için cevapladık.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 13:24
        1

        THREADS'IN EN ÖNEMLİ AVANTAJI

        Son dönemlerde birçok teknoloji devi Twitter'ın verdiği açıklardan yararlanmaya çalıştı. Meta, Instagram ile Facebook sayesinde mevcut olan veri tabanını kullanarak Threads oluşturdu ve tam zamanında piyasaya sundu. 

        Ancak Meta genellikle yaptığı  birçok uygulamayı kopyalaması ile meşhurdur. Uygulama ilk 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaştı ve son 24 saate 30 milyondan fazla kullanıcı elde etti. Threads, Twitter'ın açığını en iyi zamanda güvenli alt tabanı ile yakalayarak büyük bir avantaj elde etti.

         

        2

        THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

        Threads'e kayıt olmak oldukça kolay. Google Play ve App Store'dan Threads uygulamasını indirerek otomatik olarak Instagram'ınızı bağlayabilirsiniz. Threads, yine otomatik olarak takip ettiğiniz kişileri takip ediyor. 

         

        3

        THREADS NASIL ÇALIŞIYOR?

        Meta tarafından geliştirilen Threads, insanların gerçek zamanlı herkesle sohbet edebilecekleri bir uygulama olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar hesaplarını isterlerse gizli isterlerse herkese açık kullanabiliyor. Threads gönderileri beş dakikaya kadar link, fotoğraf ve video içeriyor. Bu süre Twitter'dan da uzun ama Twitter Blue aboneliği olanlardan daha kısa.

         

        4

        TWİTTER'A NE KADAR BENZİYOR?

        Threads, birçok yönden Twitter'a benziyor. Metin sohbetleri 500 karakter ile sınırlı. Kullanıcılar Twitter'daki gibi @ işareti kullanarak diğer kişilerden bahsedebiliyor. Tek farkı doğrudan mesajlaşma işlevi olmaması ve hashtag, trend topic gibi konular yer almaması.

         

        5

        THREADS İÇERİKLERİ DENETLEYECEK Mİ?

        Meta, güvenliğin Twitter'a karşı bir avantaj olduğunu söylüyor. Threads, Instagram'daki güvenlik kurallarının hepsini kullanacak. Threads'te kullanıcılar terörist veya nefret söylemi yapamayacak. Ayrıca 16 yaşından küçük kullanıcılar otomatik olarak özel bir hesaba yönlendirilecek.

         

        6

        THREADS NASIL SİLİNİR?

        "Threads İlave Gizlilik İlkesi"ne göre Threads hesabı silmenin bağımsız bir yolu olmadığı söyleniyor. Hesabı isterseniz dondurabilirsiniz ancak tamamen silmek isterseniz Instagram hesabınız da silinebilir. 

         

        7

        YAKINDA SİLİNEBİLİR OLACAK

        Ancak Instagram Başkanı Adam Mosseri, başka alternatif yolları olduğunu söyledi. Mosseri "Hesabınızın silinmesi ile ilgili bazı sorular alıyorum. Açıklığa kavuşturmak gerekirse; Profilinizi ve içeriğinizi gizleyen Threads hesabınızı devre dışı bırakabilir, profilinizi gizli tutabilir ve gönderilerinizi tek tek silebilirsiniz. Bunların hepsini Instagram hesabınızı silmeden yapabilirsiniz. Threads, Instagram tarafından desteklendiği için şu anda yalnızca tek (birleşik) hesap ancak hesabınızı ayrı olarak silmenin yollarını arıyoruz"  dedi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arda Güler imzayı attı!
        Arda Güler imzayı attı!
        Tutuksuz müteahhit kardeşlere 90'ar yıla kadar hapis istemi!
        Tutuksuz müteahhit kardeşlere 90'ar yıla kadar hapis istemi!
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Zampuan!
        Zampuan!
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        İstanbullular bu gece serinleyecek
        İstanbullular bu gece serinleyecek
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Toplu sözleşme imzalandı
        Toplu sözleşme imzalandı
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"