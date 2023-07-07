Threads kullanırken bilmeniz gereken 8 önemli detay! Hesabınız silinmeden kapatın! Threads yayına girdiğinden beri kullanıcıların aklında uygulamaya dair soru işaretli belirmeye başladı. Threads'i silmek isteyen kullanıcıların Instagram hesaplarının da silindiği görüldü. Ancak Instagram hesabınız silinmeden Threads hesabınızı kapatmak mümkün. Ayrıca Threads'i daha verimli kullanmak istiyorsanız bilmeniz gereken 8 soruyu sizler için cevapladık. Habertürk Giriş: 07.07.2023 - 13:24 Güncelleme: 07.07.2023 - 13:24 facebook

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THREADS'IN EN ÖNEMLİ AVANTAJI Son dönemlerde birçok teknoloji devi Twitter'ın verdiği açıklardan yararlanmaya çalıştı. Meta, Instagram ile Facebook sayesinde mevcut olan veri tabanını kullanarak Threads oluşturdu ve tam zamanında piyasaya sundu. Ancak Meta genellikle yaptığı birçok uygulamayı kopyalaması ile meşhurdur. Uygulama ilk 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaştı ve son 24 saate 30 milyondan fazla kullanıcı elde etti. Threads, Twitter'ın açığını en iyi zamanda güvenli alt tabanı ile yakalayarak büyük bir avantaj elde etti.

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THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR? Threads'e kayıt olmak oldukça kolay. Google Play ve App Store'dan Threads uygulamasını indirerek otomatik olarak Instagram'ınızı bağlayabilirsiniz. Threads, yine otomatik olarak takip ettiğiniz kişileri takip ediyor.