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        Threads nasıl ve nereden silinir? Threads hesabı silinince Instagram da siliniyor mu?

        Gün itibariyle devreye alınan Twitter benzeri uygulama Threads, gündemden düşmüyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların sahibi Mark Zuckerberg'in kurduğu uygulamaya ilişkin en çok; Threads hesabı silinince Instagram da siliniyor mu sorusunun cevabın merak ediliyor. İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 17:09
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        Yeni sosyal medya uygulaması Threads, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Konuyla ilgili en çok; Threads nasıl silinir ve Threads silindiği zaman Instagram da siliniyor mu sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, Threads silme ekranı...

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        THREADS HESAP SİLME VE KAPATMA NASIL YAPILIR?

        Threads uygulaması Instagram kullanıcılarının uygulama mağazalarından indirerek kullanabildikleri sosyal medya araçları arasında yer alıyor. Hem Apple Store hem de Google Play üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Kullanımı sonlandırmak için ise hesap silme işlemi yapmanız isteniyor. Hesaplarınızı kapatmak için uygulamanın kendi içerisinde "Hesap Silme" kısmı bulunmuyor.

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        THREADS HESABI NASIL SİLİNİR?

        Threads uygulamasını kullanmak istemeyen kullanıcılar silme ya da kapatma işlemleri için iki farklı yol izleyebilirler. Instagram hesabınızı kullanmaya devam etmek istiyorsanız Threads uygulamasını cihazınızdan silmelisiniz.

        Kendi içinde bir "Hesap Silme" işlemi yer almıyor. Ancak bu uygulamayı tamamen hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız Threads hesabınızı dondurabilirsiniz. Öte yandan Instagram hesabınızı dondurduğunuzda da bağlantılı çalışan diğer uygulama da kapanacaktır. Instagram hesabınızı silmek için aşağıdaki linke tıklayabilir, şu adımları izleyebilirsiniz;

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        THREADS HESAP SİLME EKRANI

        iOS kullanıcıları için "Ayarlar" kısmından direkt "Hesap Sil" kısmından hesabı silmek mümkün oluyor.

        Diğer kullanıcıların hesap silme linkine tıklaması gerekiyor.

        Daha sonra "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisi yazmalısınız.

        Hesabı neden silmek istediğinizi belirtmeniz isteniyor.

        İşlemi tamamlamak için "Hesabı Sil" kısmına tıklamalısınız.

        Silme işlemi sonrasında yeniden Instagram giriş ekranına yönlendirilirsiniz.

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        Instagram Hesap Silme Linki İçin Tıklayınız

        Threads Hesap Dondurma Linki İçin Tıklayınız

         

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