Threads nasıl ve nereden silinir? Threads hesabı silinince Instagram da siliniyor mu? Gün itibariyle devreye alınan Twitter benzeri uygulama Threads, gündemden düşmüyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların sahibi Mark Zuckerberg'in kurduğu uygulamaya ilişkin en çok; Threads hesabı silinince Instagram da siliniyor mu sorusunun cevabın merak ediliyor. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 06.07.2023 - 17:09 Güncelleme: 06.07.2023 - 17:09 facebook

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Yeni sosyal medya uygulaması Threads, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Konuyla ilgili en çok; Threads nasıl silinir ve Threads silindiği zaman Instagram da siliniyor mu sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, Threads silme ekranı...

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THREADS HESAP SİLME VE KAPATMA NASIL YAPILIR?



Threads uygulaması Instagram kullanıcılarının uygulama mağazalarından indirerek kullanabildikleri sosyal medya araçları arasında yer alıyor. Hem Apple Store hem de Google Play üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Kullanımı sonlandırmak için ise hesap silme işlemi yapmanız isteniyor. Hesaplarınızı kapatmak için uygulamanın kendi içerisinde "Hesap Silme" kısmı bulunmuyor.