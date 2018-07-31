Throttur Reykjavik - IR Reykjavik maçı heyecanı

İzlanda 1.Lig maçında Throttur Reykjavik ile IR Reykjavik, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Throttur Reykjavik 20 puanla 5. sırada, IR Reykjavik 13 puanla 10. sırada bulunuyor. Throttur Reykjavik, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. IR Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 468 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Throttur Reykjavik kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, IR Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Throttur Reykjavik son hafta oynanan Fram maçında 0-4 kazandı.

IR Reykjavik, Fylkir karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Throttur Reykjavik, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 12 gol yedi.

IR Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IR Reykjavik, 7 gol atarken 9 gol yedi.

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