Throttur Reykjavik - Selfoss maçı istatistikleri

Throttur Reykjavik ve Selfoss, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Throttur Reykjavik 32 puanla 4. sırada, Selfoss 15 puanla 11. sırada bulunuyor. Throttur Reykjavik son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Selfoss, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 340. İddaa'da Throttur Reykjavik kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Selfoss kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Throttur Reykjavik önceki hafta Fram mücadelesinde 0-4 kazandı.

Selfoss ise Haukar karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Throttur Reykjavik, 21 gol attı ve 16 gol yedi.

Selfoss, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Selfoss, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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