Thun - Neuchatel Xamax rakamlar

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Thun, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Neuchatel Xamax takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Thun 18 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Neuchatel Xamax 10 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Thun, son 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Neuchatel Xamax, son 3 maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 397 kodlu maçı oynayanlar; Thun galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Neuchatel Xamax galibiyet oranı 3.50. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Thun son hafta oynanan Neuchatel Xamax maçında 0-0 berabere kaldı.

Neuchatel Xamax, Thun karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Thun, 10 gol attı ve 9 gol yedi.

Neuchatel Xamax, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Neuchatel Xamax 6 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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