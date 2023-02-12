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Haberler İş-Yaşam THY, 24 bin 610 kişiyi tahliye edecek
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THY, 139 bin 438 kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti

Meydana gelen ve 10 ilde etkili olan iki depremin ardından depremzedelerin bölgeden tahliyesi için uçuşlar gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) 6 gün boyunca 790 seferle 139 bin 438 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi. Ayrıca bugün planlanan 144 sefer ile bugün 24 bin 610 kişinin daha tahliyesi sağlanacağı bildirildi.

THY, 24 bin 610 kişiyi tahliye edecek
DHA

THY, 10 ilde etkili olan depremin ardından AFAD ve yetkili makamların iş birliğiyle gerek deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, gerek ise vatandaşların tahliyesi için operasyonlarını sürdürüyor. Havayolu şirketi afetin yaşandığı ilk günden bu zamana kadar toplam 1595 intikal seferi ile 78 bin 33 kişilik arama kurtarma ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaşmasını sağladı. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettirilmesinin yanı sıra depremzedelerin tahliyesi için de çok sayıda tahliye seferi düzenlendi. Bu bağlamda 6-7-8-9-10-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 790 seferle 139 bin 438 depremzedenin bölgeden tahliyesinin gerçekleştirildiği de bildirildi.

27 KARGO, 144 TAHLİYE UÇUŞU GERÇEKLEŞECEK

Havayolu şirketi bugün ise düzenlenecek 136 sefer ile yaklaşık 25 bin arama kurtarma ekibinin deprem bölgesine sevkini sağlayacak. Ayrıca bugün planlanan 144 sefer ile 26 bin 610 depremzedenin bölgeden tahliyesi sağlanacak. Tahliye uçuşlarının yanı sıra kargo uçuşlarını da aralıksız sürdüren THY, gün içerisinde 18 yurt içi 9 yurt dışı olmak üzere toplam 27 kargo seferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

6 BİN 316 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞINDI

İlk günden bu yana yurt içi ve yurt dışından gelen yardımları bölgeye ulaştırmasını sağlayan Turkish Cargo ise operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren 94 kargo seferi gerçekleştiren hava kargo şirketi yurt dışından 1363 ton olmak üzere toplam 6 bin 316 ton yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı.

DEPREM BÖLGESİNE 1000 KONUT

Tahliye ve kargo uçuşlarının yanı sıra şirket içi yardım kampanyaları başlayan THY, deprem bölgesine bir yıl içinde tamamlanması planlanan 1000 konut yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, 1000 konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun" demişti.

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