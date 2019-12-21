AA

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise bir başka Rus ekibi Zenit'i konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahadan 84-81 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 10 yenilgiyle 18 takımlı ligde 15. sırada yer aldı.

Organizasyonda şampiyonluk adaylarından Real Madrid, Baskonia'yı 77-55, Barcelona ise Bayern Münih'i 77-67 yendi. İki İspanyol takımı, 12 galibiyetle Anadolu Efes'i yakalayarak averajla ilk 2 sıraya yerleşti.

SONUÇLAR

Fenerbahçe Beko-Zenit (Rusya): 81-84

Maccabi FOX (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 88-79

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Valencia (İspanya): 78-71

Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 55-77

Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 83-74

Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya): 80-81

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 88-81

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 67-77

ASVEL (Fransa) - ALBA Berlin (Almanya): 93-81