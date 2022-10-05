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THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

Anadolu Efes, Kupa 1'in ilk haftasında 7 Ekim Cuma günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise yarın Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

18 takım mücadele edecek

THY Avrupa Ligi, üst üste 4. kez 18 takımla oynanacak.

Çift devreli lig usulüne göre düzenlenecek organizasyonda, 34 haftalık normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler, Dörtlü Final'e yükselecek.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, play-off aşamasında ev sahibi avantajını elde edecek. Lig sıralamasına göre play-off eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olacak.

Organizasyonda normal sezon yarın başlayacak ve 14 Nisan 2022'de tamamlanacak. Play-off maçlarının tarihleri ile bu sezon Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak şehir, daha sonra belli olacak.

Lig tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen organizasyon, 1991'de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek turnuva olarak düzenlenmeye başladı.

9 ülke takımı yer alacak

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 ülke takımı mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde 4 ekiple en fazla temsil edilen ülke İspanya olacak. İspanya'yı Real Madrid, Barcelona, Valencia ve Cazoo Baskonia temsil edecek.

Organizasyonda Fransa (LDLC ASVEL, Monaco), Sırbistan (Kızılyıldız mts, Partizan), Yunanistan (Olympiakos, Panathinaikos), Almanya (Bayern Münih-ALBA Berlin), Türkiye (Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko) ve İtalya (EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Segafredo Bologna) ikişer, İsrail (Maccabi Playtika) ve Litvanya (Zalgiris) ise birer takımla yer alacak.

İlk hafta maç programı

THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya)

21.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

21.30 Valencia (İspanya)-Cazoo Baskonia (İspanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko

7 Ekim Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız mts (Sırbistan)

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

21.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

21.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

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