Geçen yıl final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Anadolu Efes, 17. haftada Rusya'nın Khimki takımını ağırladı.
Lacivert-beyazlılar, rakibine 101-82'lik üstünlük kurarken, ilk yarıyı averajla lider tamamladı.
Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı.
Rakibini 96-87 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde 4 maç aranın ardından galip geldi. Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk yarısını averajla 14. sırada tamamladı.
SONUÇLAR
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya): 93-63
Zalgiris (Litvanya)-Maccabi FOX (İsrail): 73-68
Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko: 87-96
Baskonia (İspanya)-Barcelona (İspanya): 76-74
CSKA Moskova (Rusya)-Panathinaikos (Yunanistan): 102-106 (Uzatmada)
Anadolu Efes-Khimki (Rusya): 101-82
ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 77-87
AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Zenit (Rusya): 73-72
Valencia (İspanya)-ALBA Berlin (Almanya): 91-77
PUAN DURUMU
THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G M A Y Av. Puan
1. Anadolu Efes 17 14 3 1461 1313 148 31
2. Real Madrid 17 14 3 1450 1304 146 31
3. Barcelona 17 13 4 1432 1310 122 30
4. Maccabi FOX 17 11 6 1423 1293 130 28
5. CSKA Moskova 17 11 6 1420 1303 117 28
6. Panathinaikos 17 10 7 1452 1414 38 27
7. AX Armani Exchange Milan 17 9 8 1319 1343 -24 26
8. Kızılyıldız mts 17 8 9 1245 1252 -7 25
9. Khimki 17 8 9 1479 1494 -15 25
10. Valencia 17 8 9 1387 1405 -18 25
11. ASVEL 17 8 9 1256 1354 -98 25
12. Baskonia 17 7 10 1253 1343 -90 24
13. Olympiakos 17 6 11 1360 1404 -44 23
14. Fenerbahçe Beko 17 6 11 1325 1373 -49 23
15. Bayern Münih 17 6 11 1259 1403 -144 23
16. Zalgiris 17 5 12 1266 1267 -1 22
17. ALBA Berlin 17 5 12 1373 1449 -76 22
18. Zenit 17 4 13 1214 1349 -135 21
YORUMLAR