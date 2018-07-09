Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza törenine THY Bakü Müdürü Seyfullah İlyas, Neftçi Futbol Kulübü Başkanı Kamran Guliyev, futbolcular ve basın mensupları katıldı.



Türkiye ve Azerbaycan arasında sıkı ilişkiler olduğunu vurgulayan Neftçi Futbol Kulübü Başkanı Kamran Guliyev, ”Bu kardeşlik ebedi olacak. Biz bir milletiz ve bu kardeşlik kapsamında çeşitli projeler gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de bugün bizim yaptığımız etkinliktir. Bu anlaşma iki ülke arasında futbol alanında dostluğun daha da güçlenmesini sağlayabilir. Bu anlaşma bizin kulübümüz için çok önemli. Gelecekte THY logosunu Neftçi olan yerde göstereceğiz. Bizim gelecekte birkaç proje gerçekleştirmemiz bekleniyor. Biz Neftçi'nin zirvelerde kalması için elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah ülkelerimiz bu işbirliğinden faydalanacaktır” dedi.



THY olarak iki ülke arasındaki güçlü başları her zaman desteklemeye çalıştıklarını belirten THY Bakü Müdürü Seyfullah İlyas, ”Bugün burada Azerbaycan’ın en önde gelen takımlarından Neftçi Futbol Kulübü ile bu anlaşmayı imzalamak üzere toplandık. Ülkemize karşı hissettiğimiz sorumluluğu aynı şekilde kardeş ülke Azerbaycan için de hissetmekte ve Azerbaycan futbolunun geleceğine de inanmaktayız. İmzaladığımız bu anlaşma sayesinde Azerbaycan futbolunun Türkiye ve dünya genelinde beğenilirliğinin artırılmasına destek sağlayacak olmaktan bütün mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



Bir yıllık süreyi kapsayan anlaşmaya göre Neftçi futbol formalarında THY logosu kullanacak ve takımın tüm dijital pazarlama ve tanıtım kanallarında THY hakkında tanıtıcı reklamlar yayınlanacak. Neftçi Kulübünün tüm maç biletleri ve davetiyelerinde, aynı zamanda sosyal medya ve bilboard gibi dış mekan tanıtım, reklam ve iletişim çalışmalarında da THY logosu kullanılacak. Neftçi Kulübü'nün yeni yapılan antrenman tesisi ise “THY Futbol Merkezi” olarak isimlendirilecek.