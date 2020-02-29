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THY bedava bilet mi veriyor? THY'den açıklama geldi mi?

Son günlerde "Türk Hava Yolları uçak bileti kazanın" şeklinde sosyal medya siteleri ve Whatsapp gibi uygulamalarda dolaşan haberler gündem konusu oldu. Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Peki THY bedava bilet mi veriyor? İşte detaylar...

THY bedava bilet mi veriyor

THY bedava bilet mi veriyor? THY'den açıklama geldi mi? soruları vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, bir yandan da dolandırıcılık riski ile karşı karşıya kalıp kalmadıklarını araştırmaya başladılar. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "bedava bilet" söylentilerine karşı açıklama yayınladı. İşte haberin detayları..

THY BASIN MÜŞAVİRİ ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA 

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda vatandaşları THY ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Üstün Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."

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