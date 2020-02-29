THY bedava bilet mi veriyor? THY'den açıklama geldi mi? soruları vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, bir yandan da dolandırıcılık riski ile karşı karşıya kalıp kalmadıklarını araştırmaya başladılar. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "bedava bilet" söylentilerine karşı açıklama yayınladı. İşte haberin detayları..

THY BASIN MÜŞAVİRİ ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda vatandaşları THY ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Üstün Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."