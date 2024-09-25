THY, Beyrut seferlerini 5 gün iptal etti
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıların arttırmasından dolayı Türk Hava Yolları (THY) güvenlik riski nedeniyle 5 gün boyunca Beyrut'a yapacağı seferleri iptal etti.
Giriş: 25.09.2024 - 21:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:26
İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarını arttırması nedeniyle THY, 26-27-28-29 ve 30 Eylül’de Beyrut’a yapacağı seferleri iptal etti.
Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.
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