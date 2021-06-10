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Haberler2020 Avrupa ŞampiyonasıTHY'den A Milli Takım'a anons jesti - THY rotayı çizdi: Varış yerimiz Wembley
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THY rotayı çizdi: Varış yerimiz Wembley

THY uçuş ekibi, Euro 2020 grup karşılaşmaları öncesinde A Milli Futbol Takımı'na özel anons yaptı

THY'den A Milli Takım'a anons jesti - THY rotayı çizdi: Varış yerimiz Wembley

A Milli Futbol Takımına özel olarak hazırlanan ve uçağa uygulanan sticker sistemiyle 84 milyon taraftarın isimlerini taşıyan THY uçağı, ay-yıldızlı ekibi, Paderborn'dan Roma'ya götürdü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına götürecek olan ve üzerinde "tarihiforma.com" uygulamasına katılanların isimlerinin de yer aldığı uçak, ay-yıldızlı ekibi, TK3232 seferiyle Paderborn'dan Roma'ya taşıdı.

ÖZEL ANONS

THY uçuş ekibi, Euro 2020 grup karşılaşmaları öncesinde A Milli Futbol Takımı'na özel anons yaptı.

"ELİNİZİ KALBİNİZE GÖTÜREREK BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ"

Uçağın Kaptan Pilotu Akın Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim. Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz. Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız. Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan Wembley Stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21.00'da ulaşmış olacağız. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. THY ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun."

Anonsun bitmesinin ardından başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere tüm kafile kaptan pilotu alkışladı.

Ayrıca A Milli Takıma kokpit ve kabin ekibinden Kaptan Pilot Akın Deniz ve ikinci Pilot Cemre Taşkın, Ertuğrul Ece, Burcu Yavuz, Yunus Emre Güler, Erdal Büyükbaş, Serkan Gürkan, Sevtap Çelik, Cihan Turan ve Gizem Bayar eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı, Cuma günü İtalya ile Euro 2020'nin açılış karşılaşmasında mücadele edecek.

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