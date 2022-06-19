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THY'den piltot babalarına 'Babalar Günü' süprizi

Türk Hava Yolları (THY), Babalar Günü'nü pilot babalarına sürpriz yaptığı ve çekimlerinin Nevşehir, Yalova ve İstanbul'da gerçekleştirdiği bir video ile kutladı. Babalar Günü için özel hazırlanan ve pilotlar ile babaları arasındaki ilişkilerin anlatıldığı duygu dolu anlar, görüntülere yansıdı.

THY'den 'Babalar Günü' süprizi
THY'den 'Babalar Günü' süprizi
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DHA

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan videoda, uzun zamandır pilot evlatlarından ayrı olan babalar, çocuklarıyla olan hikayelerini anlattı.

Babaların bilmediği ise asıl sürprizin kendilerine yapıldığı anlardı. Pilotların hayalleri ve başarı hikayelerinin babaları tarafından anlatıldığı videonun sonunda kapıdan içeri giren pilotlar, uzun zamandır görmedikleri babalarına unutulmaz bir sürpriz yaptı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN İZLENEBİLİYOR

Duygusal anların yaşandığı THY Babalar Günü filminde, Sorumlu Kaptan Pilot Mehmet Türker Turgut ile babası Müstecep Turgut, 2. Pilot Burcu Sueda Acar ile babası İrfan Acar ve 2. Pilot Mustafa Erdinç Dalkılıç ile babası Ercan Dalkılıç yer aldı.

Film, THY'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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