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THY tüm uçaklarda internet sunmaya hazırlanıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "150 dar gövde uçağına internet hizmeti almak için yaptığımız ihale, bir ay içinde sonuçlanacak. Böylece dar veya geniş gövde ayrımı olmadan bütün uçaklarda internet hizmeti verebileceğiz. Yeni havalimanında, Atatürk Havalimanı'ndakinin 2-3 katı büyüklüğünde, Türk damak tadına uygun lezzetlerin bulunduğu dillere destan lounge salonumuzu hizmete sunacağız." dedi

23.08.2018 - 13:07 | Güncelleme: AA

Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin geniş gövdeli uçaklarla yapılan uzun uçuşlarda internet hizmeti verdiğini, dünyada dar gövdeli uçaklarda internet hizmeti uygulamasının ise yeni yeni başladığını belirtti.

THY'nin 150 dar gövde uçağına internet hizmeti almak için yaptıkları ihalenin bir ay içinde sonuçlanacağını dile getiren Ekşi, böylece dar veya geniş gövde ayrımı olmadan bütün THY'nin uçaklarında internet hizmetini verebileceklerini kaydetti.

Hava yolunda internet hizmetinin, 10 bin fitin üzerinde aktif olduğunu anlatan Ekşi, şöyle devam etti:

  • Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, genç nüfusta internete bağlı olmak, ikramdan daha öncelikli hale gelmeye başlamış. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, dar gövde uçaklarımızda da internet hizmeti vermek için büyük bir yatırım yapacağız. İlave olarak 10 bin fit yerine 'kapıdan kapıya internet' hizmetine geçeceğiz. Yani siz, uçak push back yapmaya başladığında internete bağlanacaksınız. Uçaktan inene kadar internete bağlı olacaksınız. Cep telefonunu uçak modunda wifi'ye bağlı olarak kullanabileceksiniz. Dünyada birkaç havayolunda başlanan bu uygulayamaya biz de THY olarak başlayacağız.

GENÇLERİMİZ UÇAK İÇİNDEKİ KİTAPLARI DA OKUSUN

Ekşi, uçaklarında koltuk arkalarındaki ekranlardan sinema, film, haber izlenebildiğini anımsatarak, bu ekranların olmadığı uçaklarda HAVELSAN ile THY iş birliğiyle geliştirilen eğlence sistemini hizmete sunduklarını bildirdi.

Yaklaşık 15 gün önce başlayan bu uygulamayla uçak içinde wifi hizmetiyle akıllı telefonlara istenilen filmin aktarıldığını anlatan Ekşi, 41 uçakta kullanılan bu uygulamadan bugüne kadar 22 bin yolcunun faydalandığını söyledi.

Ekşi, uçak içinde kitap ve gazete de bulunduğunu ifade ederek, gençlerin film izledikleri kadar kitapları da okumalarını istedi.

Ekşi, ilk fazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda, Atatürk Havalimanı'ndakinin 2-3 katı büyüklüğünde lounge salonuyla yolcularına hizmet vereceklerini söyledi.

Atatürk Havalimanı'ndaki lounge salonlarının, bazı havalimanlarından daha büyük olduğunu ifade eden Ekşi, yeni havalimanında iç ve dış hat için lounge salonu yaptıklarını anlattı.

Yeni havalimanında bussiness class, kartlı müşteriler ve çok özel müşterilere yönelik farklı segmentlerde lounge hizmeti sunacaklarını anlatan Ekşi, "dillere destan" lounge salonunun THY'nin imajına çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Birçok yolcunun Atatürk Havalimanı'ndaki lounge hizmetinden yararlanmak için İstanbul aktarmalı uçuş tercih ettiğini dile getiren Ekşi, "Yeni lounge salonumuzdan sonra onlar bizim devamlı müşterilerimiz olacaklar. Belki öyle bir turizm akımı başlar. Turkish DO&CO tarafından işletilen lounge salonumuzda pidelerimiz çok meşhur. Pide kuyruklarına giriliyor. Türk damak zevki, yabancı misafirlere çok hoş geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni havalimanında tarihi eserlerin sergileneceği müze alanı, elektronik oyunların oynanabileceği, makyaj yapılabilecek özel alanların da bulunacağını ifade eden Ekşi, "Yolcularımıza yönelik daha değişik şeyler yapılıyor. Nihai çalışmaları bitti." dedi.

TURKISH DO&CO İLE MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Yeni havalimanında lounge salonunda ikram hizmetine ilişkin Turkish DO&CO ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Ekşi, THY'ye uzun yıllar hizmet veren Turkish DO&CO’nun, kendilerine birçok ödül kazandırdığını anımsattı.

Yeni havalimanında THY'nin ikram hizmeti konusunda Turkish DO&CO ile müzakerelerin çok iyi gittiğini, ancak henüz resmi olarak neticelenen bir durumun olmadığını dile getiren Ekşi, hizmet memnuniyetinin kendilerine ışık tutacağını ifade etti.

Bilal Ekşi, yeni havalimanında THY kurumsal imajı için yeni bir konsept geliştirdiklerini belirterek, dinamizmi, geçmişten geleceğe yolculuğu ve gelecekte nereye gideceklerini ifade eden "flow line" yani "akış hattı" denilen bir yaklaşımla hareket ettiklerini bildirdi.

 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan konseptin, yeni havalimanında ve uçaklarda görülebileceğini anlatan Ekşi, uçucu personel için de dünyaca ünlü firmalarla çalışarak, yeni üniforma hazırlattıklarını söyledi.

Ekşi, milli renklerden oluşan kıyafetlerin THY'nin yeni yüzü olacağını dile getirerek, "Yeni havalimanında, yeni yüzümüzle olacağız. İmalatları devam eden kıyafetleri gören yolcularımız, 'işte bu' diyecekler." ifadesini kullandı.

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