THY'den küresel yazılım sorununa ilişkin yeni açıklama

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.