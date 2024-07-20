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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den küresel yazılım sorununa ilişkin yeni açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den küresel yazılım sorununa ilişkin yeni açıklama

        Türk Hava Yolları (THY), küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın tamamen giderildiğini ve tüm operasyonların normal seyrine döndüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:21
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        THY'den yeni açıklama
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        THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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