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THY'den Rize-Artvin'e tarifeli sefer

THY Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli sefer başlatmaya karar verdi

THY'den Rize-Artvin'e tarifeli sefer
HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları (THY) Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli sefer başlatma kararı aldığını açıkladı.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Test uçuşlarının sürdüğü Rize Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete girecek.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan uluslararası konvansiyonel boyutta yapılan Rize Artvin Havalimanı'nın 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pisti, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apronu bulunacak.

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