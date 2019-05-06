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THY'den transit yolculara ücretsiz tur

AA

Türk Hava Yolları (THY),"Touristanbul" projesi kapsamında düzenlediği etkinliklerle transit yolcuların kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımalarını sağlıyor

Türk Hava Yolları

Uluslararası transit yolcularına yönelik ücretsiz şehir turuyla, İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanan yolcular, keyifli bir İstanbul deneyimi yaşıyor.

İstanbul Havalimanı'nda, 6-24 saat arası bağlantı süresi olan yolcular, ücretsiz şehir turlarıyla iki uçuş arasında İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı'ndan "Touristanbul" aracı ile alınan yolcular, rehber eşliğinde İstanbul turu sonrası uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor.

Yolcu memnuniyetine katkı sağlamayı, uluslararası transit yolcu pazarındaki payını artırmayı ve turizme tanıtım desteğinde bulunmayı hedefleyen THY, her gün düzenli 6 farklı programa bu aydan itibaren İstanbul Boğazı akşam turunu da ekledi.

THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz, boğaz turuna katılan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2009'dan beri uluslararası transit yolculara ücretsiz İstanbul gezi turu programı düzenlediklerini belirtti.

Günde üç seferle başlayan etkinliğin altıya çıktığını, 2009 yılında yıllık 5 bin yolcunun bu hizmetten faydalandığını ifade eden Yormaz, "2019 yılına geldiğimizde projede aylık 5 bin yolcu sayısına ulaştık. 2018 yılında, 67 bin 400 yolcumuzu İstanbul'un tarihi, turistik güzellikleriyle de tanıştırma fırsatı bulduk. Boğaz turunu, uzun gece uçuşlarında bağlantı süresi olan yolcularımıza İstanbul'da beklemeleri esnasında, kentin tarihini ve doğasının güzelliklerini bir arada yaşatmak maksadıyla oluşturduk. 1 Mayıs itibarıyla başlayıp 31 Ekim 2019'a kadar sürecek olan, 7 ay boyunca yaz döneminde hizmet vereceğimiz bir programımız." diye konuştu.

Yormaz, ücretsiz İstanbul turuna geçen yıl 163 farklı ülkeden yolcunun katıldığını, ABD, İngiltere, Rusya ile Uzak Doğu ülkelerinden tura çok yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Geçen yıl 67 bin 400 yolcunun projeden faydalandığını, bu yılın ilk 4 ayında ise 15 bin yolcunun tura katıldığını dile getiren Yormaz, günlük 6 farklı programla ayda ortalama 6 bin yolcu taşıdıklarını bildirdi.

Yormaz, tur kapsamında misafirlerin Topkapı Sarayı olmak üzere Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, İstanbul Bilim ve Teknoloji Müzesi, Türk-İslam Eserleri Müzesi, Dolmabahçe Sarayı gibi yerleri gezebildiklerini kaydederek, "Yolcularımız ne tur ne de yemek hizmeti için herhangi bir bedel ödemektedir. THY bu hizmeti yolcusuna ücretsiz olarak vermektedir. Bildiğimiz kadarıyla dünyada ücretsiz olarak hem tur hem yemek hizmetini hem de müze girişlerini ücretsiz veren başka bir hava yolu yok." şeklinde konuştu.

"BOĞAZ TURU GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEYİCİ OLDU"

Tura katılan yolculardan Sudanlı Dahir Guled, İsveç'ten gelip Kahire'ye gittiğini, İstanbul Havalimanı'ndaki görevlilerin böyle bir turun olduğunu kendisine aktardığını belirtti.

Guled, tur hakkında bilgileri THY'nin internet sitesinde de gördüğünü ifade ederek, "Bence çok güzel bir program. Herkes, dünyanın merkezindeki Türkiye ve İstanbul'u görmek ister. Her yıl bu ülkeye dünyanın dört bir yanından çok sayıda insan geliyor. Aynı zamanda İstanbul dünyanın en büyük havalimanına sahip. Türkiye'yi ve İslam tarihini görmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Çinli Li Danyan ise Kamerun'dan İstanbul aktarmalı olarak Vietnam'a seyahat ettiğini, seferler arasındaki zamanı değerlendirmek için bu turdan faydalandığını kaydederek, "Programı gerçekten çok beğendim. Boğaz turu gerçekten çok etkileyici oldu." dedi.

"AİLEMİ DE GETİRECEĞİZ"

Rus yolcu Evgeny Fredynski de İsviçre'den İstanbul aktarmalı olarak Moskova'ya gittiğini, İstanbul'a her gelişinde çok güzel zaman geçtiğini söyledi.

İstanbul turunun çok özel olduğunu ifade eden Fredynski, "Tur operatörünün mükemmel anlatımıyla boğazı çok güzel gezdik. Bir sonraki sefer ailemi de getireceğim. 'Tourİstanbul' fikrini çok beğendim. Havalimanında 12 saat bekleme sürem vardı. Öğle saatlerinde Karaburun'a gittim. Şimdi de İstanbul Boğazı'nda keyifli anlar geçiyorum. Benim gibi insanlar için çok faydalı bir proje." değerlendirmesini yaptı.

 

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