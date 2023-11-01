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        Haberler Gündem Son dakika: THY duyurdu: 1 Kasım 2023 THY seferleri iptal mi oldu, ne oldu ve son durum nedir?

        THY duyurdu: İstanbul çıkışlı uçuşlar 3 saatliğine iptal oldu

        Edinilen son dakika bilgisine göre, Türk Hava Yollarını'nın (THY) İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arasındaki seferleri iptal edildi. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından açıklama yapıldı. Peki, "1 Kasım 2023 THY seferleri iptal mi oldu, ne oldu ve son durum nedir?" İşte 1 Kasım 2023 THY seferlerinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:11
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        Türk Hava Yolları İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arasındaki seferleri iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklama, "1 Kasım 2023 THY seferleri iptal mi oldu, ne oldu ve son durum nedir?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 1 Kasım Çarşamba Türk Hava Yolları uçuş seferleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        İSTANBUL ÇIKIŞLI SEFERLER 3 SAATLİĞİNE İPTAL OLDU

        Türk Hava Yolları’nın (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili Twitter (X) hesabından açıklama yaptı. Üstün şu ifadeleri kullandı:

        “Istanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.”

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        THY SEFERLERİ NEDEN İPTAL OLDU?

        Yahya Üstün tarafından yapılan diğer açıklamada şunlar belirtilmişti:

        “Network altyapısı kaynaklı sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamaların giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir.

        Yaşanan durum hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.”

        THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sistemsel sorunlar nedeniyle İstanbul çıkışlı saat 22.00'ye kadarki tüm seferlerin iptal edildiği ve bu kapsamda biletli yolcuların konaklama, iade, doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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