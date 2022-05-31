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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

THY duyurdu: Uçaklarda maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?

Toplu taşımada alınan maske zorunluluğu hakkındaki kararların ardından uçaklarda maske yasağı kalktı mı, uçakta maske takmak zorunlu mu? soruları gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımada maskelerin zorunlu olmadığını açıklamıştı. Gözler Türk Hava Yolları'nın açıklamasına çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

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  • 01
    THY duyurdu: Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Uçaklarda maske kalktı mı?

    Güncel koronavirüs vakalarının 1.000'in altında kalmasıyla birlikte maske zorunluluğu ile ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. Uçaklarda maske yasağı kalktı mı? Sorusunun yantı araştırılıyor. Konu ile ilgili Türk Hava Yolları'ndan önemli bir duyuru geldi. İşte, merak edilen soruların yanıtı ve THY açıklaması...
  • 02
    THY duyurdu: Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Uçaklarda maske kalktı mı?

    MASKE YASAĞI KALDIRILDI MI?

    Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa" paylaşımında bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açılamasında, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" ifadelerini kullandı.
  • 03
    THY duyurdu: Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Uçaklarda maske kalktı mı?

    THY AÇIKLADI: UÇAKLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.

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