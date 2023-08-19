THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. THY Emlak Konut kura çekimi sonrasında İstanbul'da 1+1, 2+1, 3+1 evlerin hak sahipleri belirlenecek. İşte, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura çekiliş tarihine ilişkin merak edilenler...
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi tarihleri, başvuru şartları ve ödeme planı İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da ikamet eden ve 1+1, 2+1, 3+1 ilk evini alacak olan vatandaşların gözü 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş ve sonuç tarihine ilişkin olarak merak edilenler...
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.
Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.
İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.
Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.
Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.