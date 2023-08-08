Gözler THY Emlak Konut kura çekiminde! THY Emlak Konut Projesi kura çekimi ne zaman?
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi için geri sayım başladı. Yüzde yirmi beş peşinat ve 120 ay vadeyle İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler projeye ilgi gösterdi. THY Emlak Konut Projesi kapsamında yüzde 20'lik kontenjan gençlere, yüzde 5 engelli vatandaşlara ve yüzde 5 kontenjan ise şehit ve gazi yakınlarına ayrıldı. İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi kazanan isim listesine dair detaylar...
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi kazanan isim listesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak olan vatandaşlar THY Emlak Konut Projesine başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile ev sahibi olmak isteyenlerin gözü THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihine çevrildi. İşte 2023 THY Emlak Konut Projesi kura çekimi sonuçları ve isim listesine ilişkin merak edilenler...
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi hakkında resmi duyuru yapılmadı. Başvuruların bitmesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağı tahmine ediliyor.
THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti yoktur.
EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvuru yapabilir.
Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.
İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.
Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.
Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.
THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvuran kişiler; Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından kura başvurularını iptal edebilir.
THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde belirlendi: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.