THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklanıyor: Emlak Konut THY kura çekimi ne zaman?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları araştırması hız kazandı. THY ve Emlak Konut iş birliğinde gerçekleştirilen Arnavutköy Yenişehir projesi başvuruları 2 Haziran 2023 tarihi itibarıyla tamamlandı. THY Emlak Konut projesi kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 evlerin sonuçları kura çekilişi ile belirlenecek. İşte, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir projesi kura sonuları isim listesi sorgulama ile ilgili detaylar...
Yüzde 20 peşinat ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitler ile İstanbul'da 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyenler THY Emlak Konut Arnavutköy projesine başvurularını gerçekleştirdiler. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sıra kura çekimine geldi. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte, konuya dair güncel ayrıntılar...
THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Kura çekilişi tarihinin ilgili resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.
Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.
İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.