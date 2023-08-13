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        Haberler Gündem THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları listesi sorgulama: 2023 Emlak Konut THY kura çekimi ne zaman yapılacak?

        THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı? Emlak Konut THY Arnavutköy kura çekimi ne zaman?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir projesi kura çekimi tarihi için bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere 1+1, 2+1, 3+1 evlerin hak sahipleri THY Emlak Konut kura çekilişi ile belirlenecek. İstanbul'da ev sahibi olma hayaliyle başvuruda bulunanlar heyecanla "THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 2023 THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 01:48
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        İlk defa ev sahibi olmak isteyenler THY ve Emlak Konut'un ortaklaşa başlattığı Arnavutköy Yenişehir projesine başvuruda bulundular. 2 Haziran'da sona eren bşavuru sürecinin ardından sıra THY Emlak Konut kura çekimine geldi. Peki, THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Emlak Konut THY Arnavutköy kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin güncel ayrıntılar...

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        THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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        THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

        THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

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        THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

        THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

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        THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

        Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

        İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

        Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

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        EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

        Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

        İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

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        Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

        Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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