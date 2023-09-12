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THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihleri belli oldu mu? THY ve Emlak Konut ortaklığında Arnavutköy'de yapılacak olan ve 120 ay 7 bin 500 lira taksitle ödeme fırsatı bulunan konutlar için başvuru süreci tamamlandı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihleri belli oldu mu? İşte başvuruda bulunan adayların merak ettiği sorunun cevabıyla ilgili detaylar...