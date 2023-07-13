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        THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı?

        Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın işbirliği ile yapılan "Yenişehir Evleri Arnavutköy" Projesine başvuranlar kura sonuçları isim listesini bekliyor. Başvuru sürecinin 2 Haziran itibari ile sona ermesi ile THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy projesinde son durum...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 00:09
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        Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesiyle beraber ev sahibi olmak isteyenler THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman başlayacak? Emlak Konut THY kurası ne zaman çekilecek? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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        THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. 

         

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        THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

        THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

         

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        THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

        THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

         

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        THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

        Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

        İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

        Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

         

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        EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 

        Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

        Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

        İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

        Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

        Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

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