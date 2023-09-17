THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında başlayan projeye İstanbul'da ikamet eden ve ilk defa ev sahibi olmak isteyenler başvuruda bulundu. Gözler THY Emlak Konut kura sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 THY Emlak Konut projesi kura çekimi sonuçlarına ilişkin detaylar...
THY Emlak Konut kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle gerçekleştirilen konut projesi ile 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin sahipleri belli olacak. Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7500 liradan başlayan taksitlerle İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlerin gözü "THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 THY Emlak Konut kura sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.