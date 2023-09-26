Haberler Gündem THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama ekranı

THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama ekranı THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları için geri sayım devam ediyor. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin başvuru yaptığı konuya ilişkin; THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı ve kura çekimi sonucu nasıl ve nereden sorgulanır aramaları yapılıyor. İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi hakkında merak edilenler... Habertürk Giriş: 26.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:48 facebook

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THY Emlak Konut kura çekimi ile ilgili aramalar bir kez daha artmış durumda. Söz konusu kura çekimine başvuru yapan ve Arnavutköy'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların araştırma yaptığı konu ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirmişti.



Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullanmıştı:



"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."