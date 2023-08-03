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        Haberler Gündem THY emlak konut kura çekimi sonuçları sorgulama: 2023 Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek?

        THY emlak konut kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı: 2023 Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman?

        THY Emlak Konut kura çekilişinin sonuçları için vatandaş heyecanla bekliyor. 2 Haziran'da başvuruların sonlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan: "THY emlak konut kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı: 2023 Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 17:21
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        1

        2 Haziran itibarıyla THY ve Emlak Konut iş birliğinde gerçekleştirilen Arnavutköy Yenişehir projesi başvurularının sona erdi. Bu kapsamda vatandaşın gözü kura çekiminin sonuçlarına çevrildi. Arama motorlarında konuyla ilgili araştırılan: “THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        2

        THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi hakkında resmi duyuru yapılmadı. Başvuruların bitmesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağı tahmine ediliyor.

        3

        THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

        THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti yoktur.

        4

        THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

        THY Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvuran kişiler; Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından kura başvurularını iptal edebilir.

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        THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

        Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde belirlendi: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        6

        EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvuru yapabilir.

        Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

        İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

        Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

        Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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