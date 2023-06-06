Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

THY Emlak Konut kura çekimi takvimi: THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura çekimi ne zaman?

THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuruları 2 Haziran itibarıyla sona erdi. Emlak Konut THY Arnavutköy projesinde hak sahipleri kura çekilişi ile belirlenecek. İstanbul'da ev sahibi olma hayaliyle başvurularını tamamlayanlar "THY Emlak Konut projesi kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklanma tarihine ve Yenişehir Evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planına ilişkin detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • THY Emlak Konut kura çekimi tarihleri: 2023 Emlak Konut THY Yenişehir Evleri Arnavutköy kuraları ne zaman çekilecek ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    THY ve Emlak Konut'un beraber başlattığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvuru süreci geride kaldı. Başvuruların sona ermesiyle THY Emlak Konut Projesi kura çekiliş tarihi araştırılmaya başlandı. Başvurularını gerçekleştirenlerin gözleri "THY Emlak Konut Projesi Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
  • THY Emlak Konut kura çekimi tarihleri: 2023 Emlak Konut THY Yenişehir Evleri Arnavutköy kuraları ne zaman çekilecek ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 

    THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. 
  • THY Emlak Konut kura çekimi tarihleri: 2023 Emlak Konut THY Yenişehir Evleri Arnavutköy kuraları ne zaman çekilecek ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

    THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

    THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • THY Emlak Konut kura çekimi tarihleri: 2023 Emlak Konut THY Yenişehir Evleri Arnavutköy kuraları ne zaman çekilecek ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

    Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
  • THY Emlak Konut kura çekimi tarihleri: 2023 Emlak Konut THY Yenişehir Evleri Arnavutköy kuraları ne zaman çekilecek ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

    Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
  • THY Emlak Konut kura çekimi tarihleri: 2023 Emlak Konut THY Yenişehir Evleri Arnavutköy kuraları ne zaman çekilecek ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 

    Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

    Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

    İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

    Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

    Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..