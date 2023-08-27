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EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL

Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.