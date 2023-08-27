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        Haberler Gündem THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI 2023 | THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

        Gözler kura çekilişinde! THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade, 7500 liradan başlayan taksitler ile İstanbul'da 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olmak isteyenler THY Emlak Konut kura çekimi başvurularını 2 Haziran'a kadar gerçekleştirdiler. THY Emlak Konut "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinde ev sahibi olmak isteyeneler kura sonuçlarını bekliyor. İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları isim listesine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 15:31 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:31
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        1

        THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler başvuru işlemlerini 2 Haziran'da tamamlamıştı. Başvuru sürecenin ardından gözler THY Emlak Konut kura çekimi sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi hakkında merak edilenler...

        2

        THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        3

        THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

        THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        4

        EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

        THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

        1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL

        Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL

        Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL

        Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

        2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL

        Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL

        Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL

        Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

        3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL

        Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL

        Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL

        Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

        Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

        İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

        Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        5

        THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

        THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

        6

        EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

        Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

        İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

        Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

        Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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