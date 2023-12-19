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        Haberler Gündem THY emlak konut kura sonuçları: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        THY emlak konut kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?

        THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvurular tamamlandı. Başvuru sonrasında THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekiminin yapılacağı tarihi araştırmaları başladı. Peki, "THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 21:32 Güncelleme: 19.12.2023 - 21:32
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        THY Emlak Konut kura çekimi gündemdeki yerini koruyor. Başvuru sürecinin tamamlanması sonrasında çekiliş için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        2

        THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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        THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

        THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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