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        Haberler Gündem THY Emlak Konut projesinde kura tarihi açıklandı mı? 2023 THY Emlak Konut kurası çekildi mi, ne zaman çekilecek?

        THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? Başvuru süreci sona erdi!

        THY Emlak Konut Arnavutköy konutları için başvuru süreci Haziran'da sona erdi. Başvuru sürecinin üzerinden 5 ay geçmesine karşın kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kuraları ne zaman çekilecek? Arnavutköy THY Emlak Konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:10
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        Arnavutköy'de yapılacak olan THY Emlak Konut evleri için başvuru süreci sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş tarihlerine çevrildi. Peki, 120 ay 7 bin 500 lira taksitle ödeme fırsatı bulunan konutlar için kuralar ne zaman çekilecek? İşte Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekim tarihiyle ilgili merak edilenler...

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        THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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        THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

        THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

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        THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

        Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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        İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

        Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

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        Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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