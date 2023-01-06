Anadolu Efes Asvel basketbol maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, bu sezon bir ilki başarmak ve üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkıyor. İşte, Anadolu Efes Asvel basketbol maçı ile ilgili bilgiler...