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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY Euroleague'de 19. hafta serüveni yarın başlıyor - Basketbol Haberleri

        THY Euroleague'de 19. hafta serüveni yarın başlıyor

        THY Euroleague'de 19. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:44
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        Euroleague'de 19. hafta heyecanı
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        Basketbol izleyicilerinin merakla beklediği THY Euroleague turnuvasının 19. haftası yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

        THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 19. hafta maçlarla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Litvanya'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Euroleague yönetiminin aldığı karar doğrultusunda müsabaka, Litvanya’nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena’da oynayacak.

        Bu hafta Efes de İspanyol takımı Real Madrid'de konuk olacak. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile mücadele edecek.

        EUROLEAGUE'DE 19. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

        Yarın

        20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv

        22.00 ASVEL - Zalgiris Kaunas

        22.00 Kızılyıldız - Partizan

        22.15 Olympiakos - Monaco

        5 Ocak Cuma

        22.00 ALBA Berlin - Virtus Bologna

        22.30 Barcelona - Baskonia

        22.30 Olimpia Milano - Bayern Münih

        22.30 Valencia Basket - Panathinaikos

        22.45 Real Madrid - A. Efes

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