Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol EuroLeague
ABONE OL

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 15 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zenit Saint Petersburg ile Bayern Münih mücadele edecek

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague çift hafta heyecanının ikinci yarısı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin 4. haftasının açılış karşılaşmasında Zenit Saint Petersburg, Bayern Münih'i ağırlayacak. Ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe evinde Rus ekibi UNICS Kazan ile mücadele edecek. Bu sezon daha galibiyetle tanışmayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde de Real Madrid, Panathinaikos'u konuk edecek.
THY Euroleague'de 4. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih
20.45 Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan
21.00 ALBA Berlin - Saski Baskonia
21.00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv

15 Ekim Cuma

20.00 AS Monaco - Barcelona
20.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız
21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
21.30 Olimpia Milano - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Panathinaikos

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kyrie Irving maç başına 380 bin dolar kaçıracak!
BASKETBOL Maç başına 380 bin dolar kaçıracak!
Hidayet Türkoğlu: Son 5 yılda basketbola değerler kattık
BASKETBOL "Basketbola değerler kattık"
Boston Celtics'te ikinci koronavirüs vakası
BASKETBOL Celtics'te ikinci koronavirüs vakası
ALBA Berlin: 84 - Fenerbahçe Beko: 70 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe Beko Almanya'da kayıp
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Başkanlığa yeniden adayım"
BASKETBOL "Başkanlığa yeniden adayım"
ASVEL: 75 - Anadolu Efes: 73 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes'ten 3'te 0!
Irving, aşı olmadığı için forma giyemeyecek
BASKETBOL Aşı olmadığı için forma giyemeyecek
Fenerbahçe Bekolu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi
BASKETBOL Barthel, dizinden operasyon geçirdi
Furkan Korkmaz, NBA'deki hazırlık maçında Nets'e karşı 27 sayı attı
BASKETBOL Furkan maçın en skoreri oldu!
Asvel Anadolu Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Asvel Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOL Asvel Anadolu Efes maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.