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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY Euroleague'de haftanın MVP'si Johannes Voigtmann oldu - Basketbol Haberleri

        THY Euroleague'de haftanın MVP'si Johannes Voigtmann oldu

        Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), EA7 Emporio Armani forması giyen Johannes Voigtmann oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:19
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        Euroleague'de haftanın MVP'si Voigtmann!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), EA7 Emporio Armani forması giyen Johannes Voigtmann oldu.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Alman pivot, haftanın MVP'si seçildi.

        İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz karşısında gösterdiği performansla Voigtmann, 232. maçında ilk kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

        Voigtmann, EA7 Emporio Armani'nin İspanyol ekibini 76-67 yendiği maçta 19 sayı, 12 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

        Avrupa Ligi'nin 17. haftasında, Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'ya 89-84 yenildiği maçta 28 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla oynayan Shane Larkin ise 37 puanla haftanın en yüksek verimlilik puanına sahip oyuncusu oldu.

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