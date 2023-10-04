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        THY EuroLeague'de heyecan başlıyor

        THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu heyecanı 5 Ekim Perşembe günü oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Temsilcilerimizden Anadolu Efes de ilk maçına Barcelona deplasmanında çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:15
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        THY EuroLeague'de heyecan başlıyor
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        THY EuroLeague'de ilk hafta heyecanı 5 Ekim Perşembe (yarın) ve 6 Ekim Cuma günü yaşanacak.

        Sezonun açılış mücadelesinde Kızılyıldız, ASVEL'i konuk edecek. Ligin ilk haftasında A.Efes, Barcelona'ya konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Real Madrid ise deplasmanda Baskonia'ya ile oynayacak.

        EuroLeague'de ilk hafta programı şöyle:

        5 Ekim Perşembe (Yarın):

        20.00 Kızılyıldız - LDLC ASVEL

        21.05 Maccabi Tel Aviv - Partizan

        21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris

        21.30 Bayern Münih - ALBA Berlin

        21.30 Barcelona - A.Efes

        6 Ekim Cuma:

        20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano

        21.15 Panathinaikos - Olympiakos

        21.30 Valencia Basket - Monaco

        21.30 Baskonia Vitoria Gasteiz - Real Madrid

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