THY EuroLeague'de ilk yarının lideri Paris!

THY EuroLeague'de çift maç haftası tamamlanırken, 16 ve 17. hafta müsabakaları oynandı. Bu haftaki maçlarla ilk devre de sona erdi.

Anadolu Efes, Kızılyıldız’ı 89-67 ve Partizan’ı da 86-77 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Fenerbahçe Beko ise Barcelona’ya deplasmanda 90-63 kaybederken, Paris Basketball ile oynayacağı mücadele Fransız takımındaki salgın hastalık ve yeteri kadar oyuncu olmadığından dolayı ertelendi.

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Olimpia Milano’yu 103-74, Baskonia’yı da 104-69’luk skorlarla yendi.