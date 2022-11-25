Virtus Bologna Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu sezona üst üste 3. şampiyonluk parolasıyla giren ancak ilk 9 hafta itibariyle inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Anadolu Efes, üst sıralara tırmanmak için bugün Virtus Bologna karşısına çıkıyor...