THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolEuroLeague
ABONE OL

THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 26. hafta yarın Zenit ile Valencia Basket takımları arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 26 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Zenit ile Valencia Basket arasındaki mücadele ile start alacak. Ligde bu hafta Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, cuma günü Anadolu Efes’i ağırlayacak. Haftanın kapanış müsabakasında da Barcelona ile Asvel takımları karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de geride kalan 25 haftada Barcelona zirvede yer alırken, onu CSKA Moskova ve Olimpia Milano takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 7., Anadolu Efes'te 8. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise Khimki Moskova var.
THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket
22.00 Olympiakos - CSKA Moskova
22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv
22.45 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova
23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

26 Şubat Cuma

20.45 Fenerbahçe - Anadolu Efes
21.00 Baskonia - Kızılyıldız
22.00 ALBA Berlin - Panathinaikos
23.00 FC Barcelona - Asvel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de Furkan Korkmaz, 76ers'ın galibiyetine 19 sayılık katkıda bulundu
BASKETBOLFurkan Korkmaz'dan 19 sayı
TBF'den sosyal medyadaki insan kaçakçılığı iddialarıyla ilgili açıklama
BASKETBOLİnsan kaçakçılığı iddialarıyla ilgili açıklama
Timberwolves'ta başantrenörlüğe Chris Finch getirildi
BASKETBOLTimberwolves'ta Chris Finch dönemi
NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı
BASKETBOLWizards tutulmuyor!
Minnesota Timberwolves'ta Ryan Saunders dönemi sona erdi
BASKETBOLTimberwolves'ta Saunders dönemi bitti
Türkiye: 84 - Hırvatistan: 78 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLHırvatistan'ı da yendik!
Galatasaray, ABD'li basketbolcu Pierre Jackson'ı kadrosuna dahil etti
BASKETBOLPierre Jackson, Galatasaray'da
Panathinaikos, Hırvat basketbolcu Hezonja'yı transfer etti
BASKETBOLHezonja, Panathinaikos'ta
Türkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Milli maç ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOLTürkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda?
Minnesota Timberwolves'ta Ryan Saunders dönemi sona erdi
BASKETBOLMinnesota'da Saunders dönemi sona erdi