THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 26 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Zenit ile Valencia Basket arasındaki mücadele ile start alacak. Ligde bu hafta Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, cuma günü Anadolu Efes’i ağırlayacak. Haftanın kapanış müsabakasında da Barcelona ile Asvel takımları karşı karşıya gelecek.
Euroleague'de geride kalan 25 haftada Barcelona zirvede yer alırken, onu CSKA Moskova ve Olimpia Milano takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 7., Anadolu Efes'te 8. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise Khimki Moskova var.
THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket
22.00 Olympiakos - CSKA Moskova
22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv
22.45 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova
23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas
26 Şubat Cuma
20.45 Fenerbahçe - Anadolu Efes
21.00 Baskonia - Kızılyıldız
22.00 ALBA Berlin - Panathinaikos
23.00 FC Barcelona - Asvel
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