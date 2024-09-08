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        Haberler Kültür-Sanat THY: Fehime ve Hatice Sultan yalılarının restorasyonu tamam

        THY, "Fehime" ve "Hatice Sultan" yalılarının restorasyonunun tamamlandığını duyurdu

        Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Ortaköy'deki "Fehime" ve "Hatice Sultan" yalılarının otele dönüşümü için yapılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:27
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        THY: Fehime ve Hatice Sultan yalılarının restorasyonu tamam
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        Sosyal medya hesabından yalıların son görüntülerini paylaşan Prof. Dr. Bolat, "THY olarak İstanbul'a ve ülkemize böyle değerli iki eseri kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz turizmine ve kültürel güzelliklerine her alanda katkı vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Yalıların turizme hizmet vereceğine vurgu yapan Bolat, şu bilgilere yer verdi:

        "Boğaz'ın incisi olarak adlandırılan Fehime ve Hatice Sultan yalılarında restorasyon işlemleri uzun süredir devam ediyordu. Bu işlemler tamamlanmış olup kendilerini en kısa sürede misafirlerini karşılamak üzere açacağız.

        Sultan II. Abdülhamid tarafından inşa ettirilen bu iki yalı, hem bir asrı aşan tarihleri hem de enfes süsleme ve el işçilik örnekleriyle kültür ve turizm hayatımızın önemli eserlerinden biri olmaya aday.

        Bu yalılar konaklamadan yemeğe, toplantılardan kokteyllere kadar her alanda hizmet verecek. İnanıyorum ki güzellikleriyle misafirlerini büyüleyecekler."

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